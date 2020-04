Dixit : une image vaut mille mots





Dobble : observation et réaction !

Combo Color : pour les amateurs de coloriage

Unlock! : vivez une escape room chez vous !



Unlock! est unqui nécessite l’utilisation d’une application mobile disponible sur Android et sur iOS vous permettant d’interagir avec les cartes du scénario. Inspiré des, vous devrez résoudre des énigmes, menez l’enquête ou encore trouver des indices en vous creusant les méninges !Lancez l’application et sélectionnez le scénario de démo choisi : Asmodee en metdont le scénario tutoriel pour découvrir les mécaniques du jeu. Placez les cartes correspondantes au scénario puis laissez-vous guider… ;)

Rendez-vous sur https://print-and-play.asmodee.fun/fr/ pour télécharger le ou les jeux de votre choix. Vous trouverez pour chaque jeu un PDF des règles, un PDF des cartes et une vidéo présentant le jeu. Les jeux Cortex Challenge et Timeline Classiques devraient également être prochainement disponibles.Dans Cortex Challenge, les joueurs s’affronteront dans: doublons, épreuves tactiles, suites logiques, labyrinthes, puzzles en couleur et bien d’autres encore. Il vous faudra donc faire preuve de mémoire, de réactivité et et de réflexion !Timeline Classique est quant à lui un petitoù vous devrez essayer de placer de façon chronologique les cartes selon une ligne de temps. Chaque carte représente des événements majeurs, des grandes inventions, etc.

Bonne nouvelle ! Si vous avez du temps, une imprimante et une paire de ciseaux, l’éditeur de jeux Asmodee vient de mettre à disposition en téléchargement gratuit certains de ses jeux emblématiques en version PDF. Au programme, ce sont 6 jeux de cartes que vous pourrez (re)découvrir : Dixit, Dobble, Combo Color, Unlock! et prochainement Cortex Challenge et Timeline Classique.Rapide à prendre en main, pour tous les âges ou presque avec des illustrations magnifiques, Dixit est un jeu qui plaira à toute laChaque joueur dispose d’un certains nombres de cartes. Le premier joueur, appelé le conteur, choisit une de ces cartes et dévoile aux autres joueurs un mot, un son ou une phrase permettant de décrire sa carte. Les autres joueurs choisissent alors dans leur main une carte qui semble correspondre à la description du conteur. Toutes les cartes sont ensuite mélangées puis dévoilées à tous. Les joueurs (sauf le conteur) doivent alors voter pour la carte qu’ils pensent être celle du conteur.Mais attention, il faudra être subtile pour marquer des points ! En effet, si tous les joueurs trouvent la carte du conteur ou si personne ne la trouve, le conteur ne marque pas de point. Il faudra donc au conteur donner un indice clair mais suffisamment crypté pour que le plus grand nombre de joueurs, mais pas la totalité, trouvent sa carte !Asmodee met ici à disposition unde quoi faire quelques parties.Dobble est undans lequel tous les joueurs jouent en même temps.Le principe de Dobble est simple : toutes les cartes comportent 6 symboles différents et toutes les cartes ont toujours un seul symbole identique les unes avec les autres. L’objectif est donc de retrouver ce symbole présent sur la carte de la pioche et sur notre propre carte. Il faudra repérer le symbole, le nomme à voix haute puis récupérer la carte ou la défausser selon la règle jouée.Ici, Asmodee propose: la tour infernale et la patate chaude. Dans la tour infernale l’objectif et de récupérer le plus de carte de la pioche centrale tandis que dans la patate chaude, les joueurs devront essayer d’être le plus rapides pour se débarrasser de leurs cartes en la comparant à celles des autres joueurs.Dans cette version démo, vous trouverez, de quoi faire quelques parties (très rapides) de 2 à 4 joueurs. Le site propose également une double page de mini-jeux pour les plus jeunes.Combo Color est unoù les joueurs devront étendre leurs territoires en coloriant à leur tour des cases du plateau.Chaque joueur prend un crayon de couleur différente et colorie son emplacement sur la feuille. Ensuite, les joueurs colorient une case du plateau à tour de rôle. Vous pouvez soit colorier une case avec une flèche, soit une case qui touche une case déjà coloriée (par vous ou un autre joueur). Une fois tout le plateau colorié, on passe au comptage des points. En fonction des cases coloriées et des symboles présents sur le plateau, vous marquerez plus ou moins de points.Ici, vous trouverez