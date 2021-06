PC Gaming Show : le gros récap'

Si les profondeurs vous effraient, Silt n'est pas pour vous. Dans ce mélange de puzzle et d'exploration 2D tout en noir et blanc, on joue le rôle d'un plongeur qui est tout seul dans les abysses et qui cherche à aller encore plus profond. C'est probablement une métaphore subtil sur les conférences de l'E3. La DA est excellente en tout cas.







L'édition 2020 du PC Gaming Show était un calvaire à regarder et à newser. Cette année était du même niveau avec une sélection de jeux pas tip top, des sponsors très envahissants et des sketchs surjoués.Du coup, on va passer très vite sur les jeux déjà annoncés ou à l'intérêt limité pour se consacrer sur les nouveautés et les trucs qui ont l'air bien. Si vous n'aimez pas les listes à puces remplies de liens vers Youtube, passez votre chemin.On commence avec Naraka Bladepoint, un battle royale jouable à 60 dans lequel les combats se font à coups d'armes blanches et d'armes magiques. L'argument de vente n'est pas les graphismes ou l'originalité du jeu mais le fait que la beta du jeu a été super populaire sur Steam. Ca vend du rêve. Le jeu de 24 Entertainment sortira sur Steam le 12 août et une deuxième béta débutera mercredi.Restons dans le jeu concept avec Dodgeball Academia, un jeu de balle au prisonnier pensé principalement pour être joué en solo. Il n'y a même pas de jeu en ligne sauf en utilisant Remote Play. Ceci étant dit, ça a l'air suffisamment débile pour être marrant. C'est développé par Pocket Trap et ça sortira cette année sur PC, Switch, PS4 et XO.Le genre plateforme 2D/action commence à être assez chargé mais Alawar Premium va tenter d'ajouter sa pierre à l'édifice avec They Always Run. On joue le rôle d'un chasseur de primes qui tente de gagner sa vie en traquant les raclures les plus dangereuses de la galaxie. Son arme secrète : un troisième bras. Le jeu semble assez varié mais n'est peut être pas assez original pour se démarquer du lot. Il n'a pas encore de date de sortie.Le fait que Capcom n'ait toujours pondu de nouveau Power Stone est un crime. GigaBash va tenter de réparer cet affront en proposant de la baston jouable à 4 dans laquelle des gros robots affrontent des monstres. Forcément les décors sont destructibles et chaque personnage a son pouvoir spécial. C'est développé en Malaisie par Passion Republic Games et ça sortira un jour sur PC et PS4.IXION est le nouveau jeu des créateurs de Warhammer 40 000: Mechanicus . On y joue un genre de Elon Musk qui construit une station spatiale. Ce sera donc de la simu/gestion/survie à la Frostpunk mais ne comptez pas sur la bande-annonce pour vous montrer du gameplay. Sortie prévue en 2022.FAR: Changing Tides est une "aventure relaxante, accessible et méditative que tout le monde peut apprécier". Je ne sais pas si c'est le manque de couleurs ou la musique mais la bande-annonce m'a plus foutu le bourdon qu'autre chose. C'est la suite de FAR: Lone Sails du même studio.Un peu de couleurs ne fait pas de mal donc voici Tinykin alias "Pikmin par des devs indies". Le mix 2D/3D fonctionne à merveille et l'aspect Cherie J'ai Rétréci Les Gosses fonctionne toujours aussi bien. C'est développé par la Splash Team et ça sortira en 2022.Songs Of Conquest est une repompte de Heroes Of Might & Magic développé par Lavapotion. L'originalité est qu'en progressant on débloque des couplets de ballades chantées par des bardes. C'est fort mignon et ça sortira en 2022 sur PC. Project Warlock 2 est la suite du FPS ultra-bourrin et rétro de Buckshot Software. Elle propose des combats mélangeant flingues et magie dans des niveaux immenses. Si vous aimez Blood, Doom ou Heretic, vous pouvez foncer les yeux fermés. Sortie prévue courant 2022 sur Steam.