Nvidia : des pingouins ARMés jusqu'aux dents

Ni vu ni connu, Nvidia a annoncé il y a trois mois qu'ils bossaient avec MediaTek sur des PC portables à base de CPU ARM et de GPU Nvidia. Le constructeur de cartes graphiques vient de montrer une démo de ce que ça va donner sur un PC portable équipé d'un MediaTek Kompanio 1200 - MT8195 (une puce destinée aux Chromebooks) et d'une GeForce RTX 3060. Sur la démo on voit tourner Wolfenstein: Youngblood de MachineGames ainsi que la démo The Bistro d'Nvidia.Non seulement le résultat tourne bien mais en plus les effets RTX et DLSS sont activés. P our se faire, Nvidia a du porter les différentes librairies RTX et DLSS vers Linux ARM . Il n'est pas encore totalement clair si Linux x86 est aussi supporté afin que les joueurs PC puissent en profiter mais le plus dur est fait. De son côté, MachineGames a du recompiler l'id Tech 6 pour ARM et créer une version Linux de leur jeu.Et on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de développeurs enclins à faire la même chose. Cela nous rappelle un peu la Nvidia Shield TV où on nous expliquait aussi que les développeurs allaient porter leurs jeux dessus et au final on a eu Half-Life 2, Portal, Doom 3 et Resident 5. Accessoirement si les PCs portables ARM + GeForce sont des Chromebooks, on voit vraiment mal qui est la cible.Et oui en théorie on peut installer des applis Linux classiques sur son Chromebook mais pour l'instant le GPU n'est pas supporté . Ceci étant dit, c'est la première fois qu'une GeForce côtoie un CPU ARM donc ça a le mérite d'être mentionné. Si en plus ça peut pousser Nvidia à supporter Linux de manière correct , pourquoi pas.