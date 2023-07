Nouveau Kickstarter : Ratatan

Non, on ne parlera pas dans cette news d'un jeu mettant en scène le chien le plus bête que son ombre ou le fidèle berger allemand dont il est inspiré. Ratatan propose un mélande de stratégie et de jeu musical dans lequel on contrôle des créatures adorables appelés Ratatans qui chantent à tue-tête des mélodies qui vous rendront fous.Et si vous vous dites "Hey mais c'est Patapon !", c'est normal : Ratatan est développé par des anciens de Sony ayant bossé sur Patapon y compris son créateur Hiroyuki Kotani accompagné par Kemmei Adachi, compositeur sur l'original. Pour cette suite spirituelle, Hiroyuki Kotani a voulu pousser les choses en proposant du co-op à 4 et la possibilité de contrôler plusde 100 Ratatans en même temps. L'esthétique simpliste de Patapon a été remplacée par un truc super coloré et un poil surchargé.Le jeu fait l'objet d'un Kickstarter qui a déjà atteint sont objectif mais s'il dépasse les 527 000 dollars, des versions console seront développées en plus de la version PC. Ca sent le truc parfait pour le Steam Deck.