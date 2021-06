Nouveau jeu : Viewfinder

Il y a un an et demi, Matt Shark montrait le prototype d'un jeu assez particulier . Après avoir pris une photo de son environnement, on pouvait extruder la photo en question et modifier son environnement. Regardez la vidéo car ce sera nettement plus clair que d'essayer d'expliquer. Ou pas.Le temps a passé et le prototype a désormais un nom : Viewfinder. C'est développé par Matt et son studio Robot Turtle avec Unity et ça promet d'être un first person puzzle bien prise de tête surtout si vous avez du mal à penser en 4 dimensions.