Nouveau jeu : Terminator 2D: NO FATE

Il y a eu un paquet de jeux Terminator durant l'ère 16 bits. On garde un bon souvenir de certains comme le Terminator de la Mega Drive et on tente d'oublier d'autres comme le Terminator 2 de l'Amiga . Le plus bizarre est le jeu d'échecs Terminator 2 sorti sur DOS . Dans un sens c'est le plus logique vu qu'on affronte une IA.Le studio anglais Bitmap Bureau veut ajouter sa pierre à l'édifice en bossant sur un Contra-like à la sauce 16 bits appelé Terminator 2D: NO FATE. Ca a l'air fort choupi. Ca sortira sur Playstation, Xbox, Switch et Steam le 5 septembre 2025. Bitmap Bureau est un studio relativement récent qui a sorti quelques jeux néo-rétro et qui pousse le délire assez loin vu que vous pouvez acheter une version Neo-Geo de Final Vendetta, leur beat'em all. Pour Xeno Crisis, leur shoot vu de desssus, ils sont allés encore plus loin et l'ont porté partout : Mega Drive, Dreamcast, Neo Geo, SNES, N64, Gamecube, GBA, Vita...Dans Terminator 2, SkyNet est un réseau de neurones qui décide d'anéantir l'humanité après avoir acquis le contrôle des systèmes de défense. Heureusement, c'est de la science-fiction