Nouveau jeu : Space Punks

Bureaux de Flying Wild Hog, probablement en 2020:"Bon les gars, le développement de Shadow Warrior 3 est en bonne voie mais il faut rapidement qu'on enchaîne sur quelque chose d'autre. Des idées ?-On peut toujours pondre un clone de Borderlands-C'est à dire ?-Shoot jouable à 4 en co-op, cel shading, humour potache et persos spécialisés-Effectivement. Mais il faudrait quand même changer un poil la formule histoire que ça ne se voit pas trop.-Facile : ce sera vu de dessus.-Allez banco. Et n'oubliez pas de coller du rock pour la bande-annonce, un morceau populaire mais pas trop."Voilà voilà. Le résultat s'appelle Space Punks et sortira en Early Access le 14 juillet sur PC.