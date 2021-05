Nouveau jeu : Open Country

Dans la vraie vie, la chasse est une activité barbare pratiquée par des abrutis qui feraient mieux de se retrouver dans un entrepôt pour pratiquer le paintball à balles réelles plutôt que d'arpenter les forêts pour tirer sur des promeneurs, des cyclistes, des trains, des voitures, des maisons, des buissons et, quand ils ratent leur coup, des animaux qui n'ont rien demandé à personne. La chasse n'est pas non plus très représentée dans le jeu vidéo et à l'heure actuelle, le genre est presque entièrement monopolisé par le seul theHunter: Call of the Wild d'Avalanche Studios, un bon titre au rythme posé (lire : "chiant") pour ceux qui aiment se planquer dans les fourrés pendant des heures et s'enduire de pisse d'élan dans l'espoir de pouvoir à un moment tirer sur les trois pixels d'un animal situé à l'autre bout de la carte. Je ne juge pas, il y en a qui aiment, ça ne fait de mal à personne et comme les environnements sont jolis vous pouvez prendre ça comme un chouette simulateur de balade champètre.Tout ça pour dire que le studio FUN Labs , connu notamment pour la vieille série de jeux de chasse Cabella's, va revenir avec Open Country , qui tentera une approche visiblement plus arcade de la chasse, mais en y rajoutant quand même une couche de jeu de survie. Il s'agira d'un TPS avec des missions scénarisées, de la collecte de ressources, des véhicules à conduire, un very good boy pour vous accompagner, mais ce que la vidéo fort mal encodée ci-dessous montre, c'est surtout un jeu qui a l'air assez moche. Le jeu édité par 505 Games doit sortir début juin mais à l'heure actuelle sa page Steam semble avoir complètement disparu.