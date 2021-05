Nouveau jeu : Galactic Civilizations IV

Galactic Civilizations III vient de fêter ses 6 ans et après avoir sortie une tétrachiée galactique (mais pas Paradox-ale ) de DLCs, Stardock s'est dit qu'il était temps de bosser sur un quatrième épisode. GalCiv 4 pour les intimes sortira en 2022 et mettra l'accent sur la taille. Chaque carte de GalCiv 4 comprendra entre un et douze secteurs, un secteur étant aussi grand qu'une carte de GalCiv 3. On voyage d'un secteur à l'autre via hyperespace voir par tunnels quantiques pour les civilisations les plus avancées.Du coup il ne sera plus question de micro-manager les planètes colonisées/conquises. Chaque planète produit par défaut des ressources clé mais on pourra assigner un gouverneur à un monde qu'on veut gérer soit-même. On n'a qu'un nombre limité de gouverneurs en question et ils peuvent être utilisés ailleurs pour fournir des bonus variés. Les combats et les invasions de planètes pourront durer plusieurs tours pour les flottes massifs avec possibilité de renforts et de retraite. Voilà qui promet quelques centaines d'heures de bonheurs. Pour les plus pressés, une évaluation précoce devrait arriver prochainement.