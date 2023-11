Nouveau jeu : FOUNDRY

Chez Paradox Interactive, on est intéressé par deux choses : l'argent des joueurs et la destruction de leur vie sociale. Le nouvel arrivant chez l'éditeur n'est pas un 4X ou un jeu de gestion mais un clone de Satisfactory appelé FOUNDRY. Il est donc question de construire des chaines de production gigantesques remplies de tapis roulants en vue à la première personne. Ca se joue seul ou jusqu'à 4 en co-op. Si vous n'avez pas d'amis car vous passez trop de temps sur les jeux Paradox, vous pouvez construire des robots pour vous aider.C'est développé par Channel 3 Entertainment et la grande différence avec Satisfactory est que le monde est composé de cubes qu'on mine à la Minecraft. Ca sortira un jour en accès anticipé sur Steam et on espère que contrairement à Satisfactory, ça sortira un jour en version finale.