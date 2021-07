Nouveau jeu : Company of Heroes 3

Le teasing n'aura pas duré bien longtemps : Sega et Relic viennent tout juste d'officialiser que Company of Heroes 3 est en cours de développement. Après le triste et plat bocage normand, et le tout aussi triste et plat (mais plus froid) front de l'Est, ce troisième épisode vous enverra coller des coups de rangers au cul des nazis sur les terres ensoleillées et vallonnées d'Italie.Le jeu vous proposera de prendre part à une grande campagne non-linéaire au tour par tour sur une carte stratégique du pays, un peu à la manière de ce qu'on trouve dans un Total War. Vous y déplacerez vos troupes et vos choix vous emmèneront d'une zone d'affrontement à une autre, où vous pourrez alors retrouver les combats en temps réel classiques de la série, toujours orientés sur la mise à couvert de vos escouades plutôt que sur l'envoi frontal et bourrin de dizaines de troupes. Petite nouveauté, il sera possible de mettre ce mode temps réel en pause, afin de pouvoir donner des séries d'ordres à vos unités, avant de relancer la partie et de voir vos petits soldats exécuter vos ordres. Une nouveauté bienvenue pour tous ceux dont le cerveau n'est plus aussi vif que par le passé et qui ne peuvent plus vivre dans l'urgence.Company of Heroes 3 est prévu pour la fin 2022 au plus tôt, mais les plus impatients peuvent s'inscrire dès maintenant pour participer aux phases de preview pré-alpha