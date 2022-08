Nouveau jeu : Bloody Hell Hotel

Le pitch de ce nouveau jeu est ma foi assez cocasse. Vous êtes un vampire très casanier qui sort d'un long sommeil du fin fond de sa crypte, et qui se rend compte qu'après des siècles où rien n'a été entretenu, tout tombe en ruine. Ma foi, autant joindre l'utile à l'agréable et transformer son ancien domaine en hôtel, et par la même occasion faire venir des proies toutes fraîches pour rassasier sa soif en hémoglobine.

Bloody Hell Hotel , développé par Unfold Games , est un jeu à la première personne qui mêle à la fois de la gestion, de la construction, mais aussi de l'exploration, les ressources étant dans des donjons pas super bien fréquentés. Sachant qu'à force de persévérance, et si le succès est au rendez-vous, vous aurez même l'occasion d'embaucher des acolytes vampires pour leur déléguer les tâches ingrates en bon buveur de sang 2.0 que vous êtes.