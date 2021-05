No Man's Sky s'essaye au DLSS

Il semble désormais acquis que Sean Murray et toute la bande de Hello Games ne bosseront plus que sur No Man's Sky jusqu'à leur mort, et quand ils ne rajoutent pas des pans entiers de gameplay, ils retapent la partie technique du jeu. Aujourd'hui, ils annoncent que leur bébé va bientôt tirer partie du DLSS de Nvidia qui, grâce à la magie du deep learning, permet de jouer en haute résolution depuis une résolution plus faible sans perte de qualité, voire avec une meilleure image qu'en résolution native. Cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les PC équipés de cartes RTX 2000 et 3000, et pas pour les possesseurs de cartes ATi qui n'auront que leurs yeux pour pleurer et devraient vraiment remettre en question leurs choix de vie.