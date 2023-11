Une daube de plus au cinéma : Zelda

Nintendo a publié les résultats du premier semestre de l'année fiscale 2023-2024 et ils ont vendu encore des wagons de jeux : 19,5 millions d'exemplaires de The Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom, 2,61 millions de Pikmin 4, 3,22 millions de Mario Kart 8 Deluxe... Nintendo note que la sortie du film Super Mario Bros a donné un coup de boost aux ventes des jeux Mario. Au niveau consoles, Nintendo a fourgué 6,84 millions de Switch (dont 4,69 d'OLED) soit 2,4% de plus que l'an passé. La console a dépassé les 132 millions d'examplaires vendus.Nintendo a profité de ces bons résultats pour officialiser le film Zelda . Le film sera co-produit par Shigeru Miyamoto et Avi Arad et co-financé par Nintendo et Sony Picture. Si le nom Avi Arad vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le producteur de toutes les adaptations Marvel de Sony, les bonnes comme les mauvaises. Récemment il s'est mis aux JV et a produit les adaptations d'Uncharted et de Borderlands. A la réalisation on trouve Wes Ball qui a réalisé la trilogie Maze Runner (?) et le futur Kingdom of the Planet of the Apes. On ne sait pas encore qui sera à l'écriture mais n'espérez pas autre chose qu'un machin super formatté qui suit le cahier des charges à la lettre. Ce sera en prises de vue "réelles" comprenez donc que chaque plan sera surgavé d'effets spéciaux.