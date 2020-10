Nintendo Direct Mini, des jeux en cloud et l'Ère du Fléau !

Bravely Default II

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Surviving the Aftermath

Immortals Fenyx Rising

Bakugan : Champions de Vestroia

Griftlands : Nintendo Switch Edition

Tropico 6 Nintendo Switch Edition

Hitman 3 - Cloud Version

Control Ultimate Edition - Cloud Version

No More Heroes 3

Part Time UFO

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Bayonetta 3

F-Zero Switch

Nintendo Direct Mini

Encore une fois, Nintendo débarque avec un Nintendo Direct Mini Partner Showcase sans prévenir ! Un peu comme si Mario se servait une bière en posant les pieds sur la table basse, sans même envoyer un petit message avant. Mais c’est tout de même une excellente nouvelle ! À noter que ce Direct Mini sera le dernier de l’année. Nintendo a semble-t-il prévu de prendre des vacances pour sa communication, afin de laisser la place aux fêtes de fin d’année et au ras de marée de la Nintendo Switch Et ça commence fort avec le JRPG de Square Enix , qui revient avec une date de sortie ! S’il était question d’un vague 2020 lors de son annonce en décembre 2019, le Covid-19 en a décidé autrement. Il faudra donc s’armer de patiente, puisque la nouvelle date est fixée au 26 février 2021. Pas grave, ça nous laissera le temps de jouer à d’autres jeux. En attendant, cette nouvelle bande annonce de ce jeu, avec les nouveautés qui ont suivi la démo de mars dernier. Concrètement, une grosse optimisation des contrôles a été effectué, mais aussi une amélioration de la difficulté du jeu. Pour le reste,reste dans la classique et efficace aventure de héros de la lumière, à base de jobs, comme le puissant défenseur, le mage blanc, le barde, le dompteur ou bien encore le flambeur. Côté technique, c’est toujours aussi propre, même s’il faut aimer le style des personnages un peu « chibi ».Si vous aimez les jeux du style Animal Crossing : New Horizons ou même Stardew Valley , ce petitdevrait potentiellement vous prendre un peu de temps. Le but sera de partir d’un terrain totalement vierge et d’y construire son petit chez soi, une belle et grande ferme. Et entre deux carottes à arroser, un arbre à couper et une vache à nourrir, il sera aussi possible de faire connaissance avec d’autres personnages du village. Et évidemment, de trouver son âme sœur et même se marier ! Bref, cette drogue dure arrive le 26 mars 2021.Changement d’ambiance, mais pas forcément de but. Cette fois-ci, place àet à son monde post-apocalyptique. Ressources limitées, temps de merde et ambiance de fin du monde, mais cela n’empêche pas de se construire sa petite ville et d’y faire vivre une colonie. La survie en milieu post-apo arrivera au printemps 2021 sur Switch.Oh ! La copie de Breath of the Wild par Ubisoft arrive bientôt sur Switch. Ce sera forcément moins bien, mais si jamais l’univers des dieux grecs vous branche, sachez quesortira le 3 décembre prochain. L’histoire vous mettra dans la peau de Fenyx, une demi-déesse ailée, qui devra parcourir une sorte d’Hyrule, afin de combattre le méchant Typhon, un Titan de la mythologie grecque.On passe rapidement sur, parce que je n’y connais rien et faut bien se l’avouer, ce n’est pas forcément la licence qui va nous intéresser le plus dans ce Direct. Mais si jamais vous avez un gamin qui est fan, sachez qu’il faudra passer à la caisse le 6 novembre prochain.La mode des roguelite avec des decks de cartes n’est pas prêt de s’éteindre eten fait partie. C’est plutôt propre dans l’ensemble, et l’aspect SF façon Star Wars rend plutôt bien. Reste là aussi à savoir si tout cela vaut le coup. Dans tous les cas, il faudra attendre l’été 2021 avant de pouvoir y jouer à la plage. Et d’ici là, ce sera peut-être un monde post-apo qui nous attend.El Presidente revient, cette fois-ci dans une édition Switch de. Et dès la première image, on voit flou : c’est moche, les textures sont pauvres, ça a même l’air de laguer un peu, bref, ça fait de la peine. Pourtant, la Switch en a dans le bide, mais il semblerait que ce petit Tropico 6 soit trop gourmand. Si jamais ça vous branche et que vous n’avez pas le choix de la plateforme, sachez que le jeu sera dispo dès le 6 novembre prochain.Grosse surprise !arrive sur Switch, le tout en 1080p et détail à fond. L’agent 47 sera aussi beau que sur PC, afin de marquer la fin de la trilogie de l’assassin le plus classe du monde. Mais comment cette prouesse est-elle possible ? Comment IO Interactive, en tant que développeur et éditeur s’est débrouillé ? Et bien tout simplement en passant son jeu en cloud. Il faudra donc une connexion fibrée et si possible bien stable, pour faire tourner en streaming Hitman 3 sur une petite Switch.L’autre gros morceau de ce Direct s’appelle. Et oui, encore un jeu en streaming, mais quoi de plus normal pour faire tourner Control, qui met mon PC à genoux et qui fait cracher les poumons des PS4 Pro et Xbox One X. Créé par le studio Remedy Entertainment, ce jeu nous permet de contrôler la Directrice du Bureau Fédéral de Contrôle, dans un monde totalement fou et blindé d’environnements architecturaux à couper le souffle. Comme pour Hitman 3, il s’agit donc d’un jeu en streaming (vendu 39,99€) qui est disponible dès maintenant ! Et pour savoir si vous avez la bonne configuration, il suffit de télécharger l’outil présent sur la page eShop de Control Dans ma wishlist depuis son annonce lors de l’E3 2019, No More Heroes III revient avec de bonnes nouvelles. La première étant quepremier du nom est disponible dès aujourd’hui sur l’eShop pour 17,99 € ! La seconde étant queest lui aussi tout juste ressorti sur Switch via l’eShop pour le même prix ! Deux excellents jeux qui nous feront patienter jusqu’à la sortie de, qui lui, est évidemment à la bourre. Grasshopper Manufacture annonce cette fois-ci un vague 2021. Au moins, Suda51 et ses équipes n’auront plus la pression de la date. Dans tous les cas, cette nouvelle bande annonce démontre encore une fois l’ambiance totalement loufoque et décalée de cette série. HAL Laboratory est toujours en roue libre, et propose cette fois-ci encore un petit jeu tout mignon,. Le but sera de contrôler un petit OVNI et d’effectuer des petits boulots à base de physique. Ce ne sera pas forcément le jeu de l’année, mais pour 9 balles, ça peut largement faire le job et faire plaisir à des jeunes joueurs ou joueuses. Surtout que le titre a la bonne idée d’être jouer à deux avec un Joy-Con chacun. C’est dispo dès maintenant sur la page eShop qui va bien Enfin, le poids lourd de la fin d’année revient avec une nouvelle vidéo et des informations.est attendu pour le 20 novembre prochain, et nous fera patienter avec une belle démo disponible par ici . L’histoire se concentrera sur ce qu’il s’est passé un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ce qui devrait donc lever le voile qui n’a pas été levé avec les DLC de Breath of the Wild. C’est beau, ça défonce sévère, et perso, j’ai hâte de bouriner des centaines de Bokoblins !Toujours rien.Faudrait pas déconner non plus !