Ok ok, je suis à la bourre pour le fameux gros résumé. Mais que voulez-vous, j’ai moi-même des priorités, et elles n’étaient clairement pas à regarder le Splatoon 3 Direct , d’une durée de plus de 30 mins. Comme d’habitude, voici un gros résumé, mais en plus petit.Que fallait-il retenir de cette présentation de Splatoon 3 ? Et bien pour commencer, quelques nouveaux mouvements et techniques. Ok, ça vous en touche une sans faire bouger l’autre, mais quand vous êtes un calamar depuis quelques années, ça change pas mal la donne.Autre point important : le nombre de stages à la sortie du jeu. La série Splatoon a l’habitude de se mettre à jour régulièrement et gratuitement, et pour ce troisième épisode, ce sera pareil ! On commencera avec 12 stages et d’autres seront ajoutés au fil des mises à jour.On me dit dans l’oreillette que l’Eclatana, une nouvelle arme, a aussi été présentée, et que je vais probablement passer du temps à jouer avec. D’ailleurs, gros changement puisque les armes ne s’achètent plus avec de l’argent, mais des brevets Cartouche. En gros, on en gagne lorsque l’on passe un niveau, mais aussi en jouant longtemps avec la même arme. De fait, un brevet Cartouche ne pourra être échangé que contre une arme de votre niveau. Oui, dit comme ça,, c’est un bordel, mais en gros : impossible d’avoir une arme de foufou en étant niveau 1.Évidemment, l’équipement aura aussi une énorme place, puisque Splatoon est une série avec “du style”. Et grande nouvelle, il ne sera plus obligatoire d’avoir un amiibo pour sauvegarder un style, ce qui est tout de même très pratique (et moins cher aussi). On pourra donc faire du shopping pour s’offrir une casque, lunette, chapeau, ou autre t-shirt et super pompes qui déchirent.Concernant les matchs, les fameux “Matchs classés” s’appellent maintenant des “Match Anarchie”, jouable en solo ou avec des amis. Tout un tas de choses ont été rajoutées, donc je vous laisse regarder la vidéo pour tous les détails, mais c’est vraiment chouette. Splatoon 3 est vraiment le jeu le plus complet de la série, ça fait plaisir.Pour le reste, on retrouve le mode Salmon Run, permettant à une équipe de 4, de combattre sur une petite carte en mode “tower defense” contre tout un tas de bestioles et boss. C’est là aussi beaucoup plus complet que Splatoon 2. On retrouve aussi un mode Histoire, qui est bien plus intéressant que l’on ne pourrait le penser (je vous conseille fortement le DLC de Splatoon 2).On trouvera aussi la section SplatNet 3 dans l’application mobile Nintendo Switch Online. Comme pour la version 2, elle sert principalement de carte de visite et statistiques. Parfait pour accompagner les nouveaux amiibos, les mises à jour et autre DLC. Parce que oui, un DLC est déjà prévu au programme.Enfin, grosse place pour les Splatfest, qui auront maintenant trois camps. Concrètement, il faudra faire quelques matchs classiques pour ensuite se voir jouer dans un match “Guerre tricolore”, en mode 2 équipes Vs. 1 équipe. Un joyeux bordel, mais le concept a l’air vraiment chouette.Ah ! J’allais oublier : un Splatoon 3: Splatfest World Premiere sera disponible sur l’eShop le 27 août prochain (c’est une démo).