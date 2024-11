Là où y'a de la GenAI, y'a pas de plaisir

Pendant l'été, Netflix a nommé un nouveau patron pour sa division jeux vidéo, à savoir Alain Tascan. Il a remplacé Mike Verdu qui a la tête dans les nuages . Mais Mike n'a pas quitté Netflix et il est toujours dans la division jeux vidéo. Son nouveau poste est intitulé Vice President of GenAI for Games. Le but annonceé est de créer des jeux vidéo en utilisant à fond l'IA dégénérative afin de produire plus en le faisant plus vite et moins cher. Ca va permettre de produire des visual novels à la chaîne.Evidemment, annoncer le tout deux semaines après avoir liquidé un studio interne est un poil mesquin. Et ce n'est que le début. Tous les gros acteurs du secteur sont en train d'intégrer l'IA dégénérative dans leur production. Il suffit de regarder cette offre d'emploi chez Riot pour s'en rendre compte. Il est question "d'automatiser les tâches répétitives comme la création de contenu". C'est beau : on a déjà relegué la création artistique en temps que "tâche répétitive". Au train où vont les choses, virer les gens pour les remplacer par des IA va devenir une "tâche répétitive". Idée de boite : un service qui remplace les RH par des IA.