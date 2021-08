Metroid Dread ressurgit en vidéo

L'un des (petits) événements de cette fin d'année sera à n'en point douter la sortie de Metroid Dread sur Switch, alias Metroid 5, près de vingt ans après la sortie de Metroid Fusion sur GBA. Annoncé lors du Nintendo Direct du dernier E3, le jeu développé par MercurySteam qui s'était fait jusqu'à maintenant relativement discret, ressort du vide spatial aujourd'hui avec une bande-annonce au montage un peu trop énervé. On peut y voir beaucoup de phases de jeu, de nouveaux adversaires, de nouveaux environnements, et surtout un framerate qui met toujours un genou à terre dès qu'il y a plus de deux ennemis et trois explosions à l'écran. Et depuis la mauvaise expérience Link's Awakening, on n'a malheureusement pas trop d'espoir que la situation s'améliore d'ici la sortie le 8 octobre.