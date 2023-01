[MAJ] Stadia : la mort lui va si bien

On s'est bien foutu de la gueule de Stadia de son vivant mais il faut reconnaitre que Google a enterré dignement son service en remboursant les gens qui ont acheté des jeux mais aussi du matos y compris la manette créée pour l'occasion. Cette dernière fonctionnait en WiFi en communiquant directement avec les serveurs de Stadia mais Google compte sortir une mise à jour pour activer le Bluetooth afin qu'on puise continuer à s'en servir sans fil.Le service fermera ses portes pour de bon le 18 janvier et Google a publié un dernier jeu développé en interne en guise de baroud d'honneur. Il s'appelle tout simplement Worm Game et servait à Google à tester différentes fonctionnalités de Stadia.L'outil permettant d'utiliser sa manette Stadia en Bluetooth est en ligne