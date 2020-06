Sorti il y a presque un an sur PS4 et XO et en Février sur Switch, le reboot de Samurai Shodown a été bien apprécié par les fans de jeux de baston grâce à une courbe d'apprentissage relativement faible et des sensations de jeu proches des originaux sur Neo Geo. Il arrive sur PC le 11 Juin et c'est une exclu EGS , en partie car le jeu utilise l'UE4.Le même jour, la Samurai Shodown NEOGEO Collection sortira aussi sur L'EGS et sera même gratuit pendant une semaine ! Elle coûtera $40 ensuite. Elle comprendra Samurai Shodown I, II, III, IV, V, V Special et V Perfect et proposera un meilleur code réseau que le reboot. Samurai Shodown V Perfect aurait du être le dernier jeu Neo Geo mais n'est finalement jamais sorti à l'époque. Samurai Shodown NEOGEO Collection sortira aussi le 18 Juin sur Steam et le 28 Juillet sur PS4 et Switch à $40.