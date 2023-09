Annoncé avec grand enthousiasme par une partie du casting partagé dans un message classé X , on a appris que Marvel's Spider-Man 2 était passé Gold hier. Il n’y aura donc pas de mauvaises surprises, et le jeu de Insomniac Games arrivera bien le 20 octobre prochain sur PlayStation 5. Bon, il y aura sûrement avec un patch Day One conséquent.Nos confrères de Game Informer ont partagé sur leur chaîne 19 minutes de gameplay environ. Vous pourrez voir entre autres Peter Parker et son symbiote en action, et les nouveautés au niveau des possibilités pour les deux Spider-Man.Vignette de Cronos sur Slice