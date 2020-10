Levée de rideau sur le contenu de Balan Wonderworld

Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on ne savait pas sur quel pied danser avec la nouvelle création de Yuji Naka : Balan Wonderworld . Faut dire que son développeur n'en est pas à sa gloubiboulga puisqu'on lui doit l'étrange icône de la Saturn, Nights into Dreams . Tantôt plateformer 3D enfantin qui toque gentiment à la porte de Disney, tantôt jeu d'action-puzzles costumé à petit budget, le titre a du mal à dévoiler ses intentions. Alors il était grand temps d'en savoir un peu plus à son sujet à maintenant 6 mois de sa sortie. C'est grâce notamment à sa cinématique d'introduction signée Visual Works, mais également à tout un tas d'informations sur le premier de ses 12 chapitres que le mystère se dissipe peu à peu.Notre mission sera donc de réchauffer le coeur de 12 âmes malheureuses dans de vraies fausses pièces de théâtre régies par le dramaturge Balan. Pour le premier coeur-monde visité, direction la ferme de Jose Gallard, un pauvre paysan qui a bien du mal à prendre soin de son maïs lorsque son démon intérieur déchaîne une tempête sur ses cultures. Le joueur devra donc traverser la ferme et les champs en enfilant après les avoir débloqués les costumes des héros de la "troupe" qui lui octroieront des capacités spéciales : corps élastique, lance-flammes, sauts tourbillonnants, etc. jusqu'à aller botter les fesses de l'abomination.Le doute n'est donc plus permis, entre un propos édulcoré bourrés de bons sentiments et un gameplay platformer 3D simpliste qui fait la part belle aux monstres mignons, Balan Wonderworld est donc avant tout destiné aux plus jeunes. Et ce ne sont pas les "Batailles de Balan" qui nous feront mentir puisqu'après avoir déniché le haut-de-forme caché dans chacun des coeur-monde, on pourra participer à un combat interactif façon Hugo Délire entre Balan et les monstres du niveau pour débloquer des collectibles supplémentaires. Il n'y a plus qu'à espérer que la magie opère pour que les plus petits soient séduits à sa sortie le 26 mars sur PC et consoles.