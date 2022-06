Les vendredis à la mod : édition Sonic

En regardant la vidéo de Sonic Frontiers , beaucoup ont pensé que ça ressemblait à un projet UE4 bricolé à la va-vite par un stagiaire dépressif. Le jeu utilise un moteur maison mais il est tout à fait possible de faire son propre jeu Sonic grâce à l'UE4.Mieux encore : c'est relativement facile grâce à deux projets concurrents comportant tout ce qu'il faut (interface, mouvements, modèles 3D...) pour créer des nouvelles aventures pour le hérisson bleu. Il vous suffit d'installer l'Unreal Engine sur votre bécane (téléchargeable gratuitement via l'EGS) et d'avoir une certaine connaissance du bousin mais il n'y a pas besoin d'être un dieu du code, la majorité étant déjà écrite. Dans les deux cas, le gameplay sort tout droit de Sonic Adventure donc avec rails, rebondisseurs, accélérations...Commençons avec le Dash Engine de Nova-69 qui se télécharge directement sur GitHub . Il vous faut la version 4.26 ou 4.27 d'Unreal et Visual Studio Community 2019 (aussi gratuit) si vous comptez exporter le projet afin d'en faire un exécutable que vous pouvez distribuer. Le projet de base comporte une interface assez basique mais facilement habillable et un niveau de test histoire de comprendre comment le tout fonctionne ainsi que quelques ennemis. Avec un peu de talent (ou en copiant des niveaux existants), voici un petit aperçu de ce que vous pouvez faire.Le Sonic Infinity Engine a été créé à la base par Oban avant d'être repris par FizzWizz et s'appelle désormais le Sonic Infinity+. Il se télecharge via le serveur Discord officiel . Il vous faut la version 4.24 d'Unreal et quelques ajouts eux aussi gratuits (AutoSizeComments, Export PNG et Blueprint Property Transfer Manager). Le projet est entièrement codé en Blueprints donc pas besoin de VS 2019. Il comprend de base bien plus de personnages et d'ennemis que le Dash Engine. Le projet Sonic Omens a été créé avec la version initiale du moteur et le résultat est assez dingue pour un jeu de fans.Et si à la place on modifiait un jeu existant ? Il existe pas mal de modifications pour la version Steam de Sonic Adventure 2 et certains permettent de donner au jeu une cure de jouvence à base de nuanceurs et de textures haute résolution. Le résultat est un peu tape à l'oeil et manque un peu de cohérence mais il faut se rappeler qu'on part d'un jeu pensé pour la Dreamcast. Rappelons aussi l'existence du Unleashed Project , qui porte les niveaux Sonic de Sonic Unleashed vers Sonic Generations . Enfin, pour ceux qui n'ont jamais aimé les Sonic 3D, vous pouvez faire vos propres Sonic 2D avec SonED2 . Comme Lunar Magic pour Super Mario World, SonED2 permet de modifier une ROM d'un jeu Sonic et de lire le résultat dans votre émulateur favori voir directement sur Megadrive via un Everdrive.