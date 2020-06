Les vendredis à la mod : édition Rockstar

Si la présentation de la PS5 vous a donné envie d'un GTA nouvelle génération, vous pouvez tester dès à présent grâce à la magie du modding. Parmi les mods pour GTA V en vogue se trouve NaturalVision Evolved qui ajoute une sévère couche de peinture au jeu mais gare à la chut de perf' si vous choisissez les réglages "Ultra".Vous pouvez le combiner avec le RayTracing Reshade et d'autres mods pour obtenir le résultat ci-dessous (première vidéo). Mais même de base, NVE est une jolie claque (seconde vidéo). Les mods pour Red Dead Redemption 2 commencent aussi à tomber . Il n'y a pas encore de choses passionnates à ce mettre sous la dent mais on vous recommande de regarder le machinima "The MODDED Wacky West" (troisième vidéo). C'est totalement surréaliste dans le sens premier du terme.