Les vendredis à la mod

Romain Barrilliot est un adepte d'immersive sim au point d'être devenu level designer d'abord chez Streumon Studio et maintenant chez Arkane Lyon. Apparemment avoir un boulot à temps plein ne lui suffit pas car il a aussi passé ces sept dernières années à diriger une équipe de moddeurs appelée Feuillade Industries. Le résultat s'appelle The Black Parade et c'est un énorme mod pour la version gold de Thief: The Dark Project. Au programme : dix nouvelles missions, 1800 lignes de dialogues, une IA largement améliorée et un nouveau protagoniste.Le remake de Link's Awakening était cool malgré les soucis de framerate. Mais peut-être qu'il n'y avait pas besoin de faire un remake complet. Peut-être qu'un petite couche de peinture sur l'original aurait suffi. C'est le raisonnement derrière Link's Awakening DX HD , un portage PC de la version Game Boy Color. Mais il va bien plus loin qu'un simple portage en supportant les écrans larges et la possibilité de dézoomer pour voir jusqu'à l'intégralité de la carte ! Choppez-le vite avant que les avocats de Nintendo viennent jouer les lourds.Il y a un peu plus d'un mois a été diffusé Attack On Titan : The Final Season : The Final Chapters : Special 2 concluant un animé colossal qui a duré 10 ans. Swammy en a profité pour sortir la nouvelle version de son jeu de fan Attack On Titan . Ca se joue uniquement en multi et le but est de tuer les titans présents sur la carte. Ce n'est pas le jeu du siècle mais pour un jeu de fan c'est impressionnant.