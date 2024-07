FIFA 25

C’est vrai qu’on parle moins des jeux de foot ces dernières années. On essaie quand même d’en faire au minimum une news par an. Cette fois-ci, profitons-en pour annoncer la future date de sortie de EA Sports FC 25 , la grosse mise à jour vraiment pas donnée de EA Sports FC 24 . Le jeu arrivera le 27 septembre. En revanche, ceux qui paieront le péage supplémentaire de l’Ultimate Edition pourront se ruer dessus dès le 20 septembre.Ce qui change parfois, c’est le joueur sur la jaquette. Cette année, ce sera Jude Bellingham pour les versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pour les versions PC, ce sera Gabe Newell ou Tim Sweeney. Il y a également pas mal de jargon marketing pour faire croire que vous ne ferez pas la même chose à chaque nouvelle sortie. On expérimente surtout les mises à jour du moteur Frostbite entre deux générations de consoles. Selon Nick Wlodyka , vice-président senior et directeur général d'EA Sports FC, nous aurons le « FC IQ, qui utilisera l’AI et les données du monde réel pour moderniser les tactiques des joueurs et compléter la puissance d’HypermotionV et PlayStyles ».Comme autre "nouveauté", on aura le mode Rush qui remplacera le mode Volta et permettra de jouer en cinq contre cinq. En revanche, le nouveau mode Club donnera l'occasion de jouer avec un ami, les Ligues Féminines seront désormais présentes en mode carrière, et pour les accrocs du mode FUT, Electronic Arts est bon prince et a ajouté 100 places pour stocker vos doublons.