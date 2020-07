La tradition du hanabi débarque dans ACNH

​Petit à petit, et comme prévu, Animal Crossing : New Horizons se met à jour ! Après la mise à jour de de fin juin, voici venue la mise à jour de fin juillet ! Et pour le coup, un système d’archive fait lui aussi son apparition, mais pas sans quelques défauts…Sans surprise, cet épisode reprend la vieille tradition des feux d’artifice. Tous les dimanches à 19h pendant le mois d’aout, il sera question de lever les yeux dans le ciel pour admirer de jolis choses sous les étoiles. Quelques objets seront aussi à gagner via des tickets de tombola en échange de quelques clochettes. Fin du fin : nos feux d’artifices seront personnalisables. J'espère pouvoir balancer le le logo de Factornews dans le ciel de Factorland.Restons dans le ciel avec les rêves, qui reviennent comme dans Animal Crossing: New Leaf sur Nintendo 3DS. Une fois les yeux fermés, Serena viendra nous rendre visite, afin de nous donner la possibilité de visiter d’autres îles ! Tout cela se fera encore une fois par un code Onirique, parce que Nintendo oblige, on n’ouvre pas nos portes à des inconnus, même dans des rêves. A noter qu’en partageant notre île pour des visites de rêves, les touristes ne pourront rien casser.Enfin, un système d’archivage et de restauration de l’île fait son apparition, et sera proposé uniquement aux abonnés Nintendo Switch Online. Mais attention, il ne s’agit pas là de la fameuse sauvegarde en Cloud que tout le monde attend, enfin, que toutes les personnes possédant une Switch et une Switch Lite attendent. Oh non. Il s’agit plutôt d’un système de restauration de votre sauvegarde, servant uniquement en cas de perte, de dysfonctionnement ou de vol de console.Pour restaurer l’île, il faudra passer par la SAV de Nintendo, avec une nouvelle console ou une réparation de la console. Un total délire, sans doute par souci d’économie. Nintendo stockant beaucoup de choses chez AWS (le Cloud d’Amazon), ils ont probablement découvert que S3 a quelques options, comme Amazon S3 Glacier et S3 Glacier Deep Archive, coûtant évidemment bien moins cher, mais mettant (volontairement) du temps pour la restauration de données (plusieurs heures).Néanmoins, Nintendo assure qu’une fonction de sauvegarde en Cloud sera dispo en fin d’année, peut-être avec la mise à jour prévue pour cet automne ?