La Switch passe son code

Si vous cherchez une solution pour que votre gamin arrête de se cramer le cerveau sur Fortnite, mais que vous n'avez pas non plus envie de le torturer en lui faisant lire un livre, ou en l'envoyant jouer dehors avec d'autres enfants sûrement pleins de microbes, Nintendo a peut-être la solution : Game Builder Garage Comme son nom le laisse deviner, il s'agira d'un outil pour se créer ses propres jeux de manière assez ludique, en reliant des blocs entre eux, comme dans un Unreal Engine mais en moins gris et avec plus d'animations et de bruitages rigolos, et sûrement une tonne de tutos et leçons pour découvrir petit à petit toutes les possibilités de l'appli.Bien sûr, ce genre d'outil sera forcément limité et il ne faut pas s'attendre à se bricoler son propre Skyrim, mais on peut quand même apercevoir dans la vidéo d'annonce des jeux assez variés : plate-forme, shmup, course, puzzle game utilisant la détection de mouvements, FPS... Visiblement on aura quand même de quoi laisser un peu libre cours à son imagination. Et si vous n'avez pas envie de faire votre jeu à la manette ou avec vos gros doigts sur l'écran tactile comme un animal, vous pourrez utiliser une souris branchée en USB sur le dock, ce qu'on n'avait pas vu sur une console Nintendo depuis Mario Paint sur SNES. Enfin, il sera possible de s'échanger ses créations entre joueurs, mais uniquement par l'intermédiaire de codes : n'espérez donc pas mettre en ligne vos créations ou récupérer les jeux d'inconnus, comme vous pourriez le faire avec des niveaux de Mario Maker.Game Builder Garage sortira le 11 juin et coûtera une trentaine d'euros.