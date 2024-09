La PS5 se met à jour

pancartes pub

On ne parle rarement de mise à jour de consoles, et c'est peut-être un truc que l'on fera si jamais c'est intéressant. Et pour le coup, cette nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 propose quelques trucs cool. Dans les grandes lignes (vous trouverez les détails via le blog de PlayStation ), nous y trouvons certaines bonnes idées.Centre d’accueil : concrètement,l'onglet Explorer est revisité et la PS5 proposera donc une personnalisation un peu plus poussée, avec la possibilité d'ajouter des widgets et des arrière-plans. Il sera possible de gérer les tailles des différents widgets, les emplacements, etc. Des petites choses quand même bien pratique pour voir les informations de stockages de la console, de batterie des manettes, et tout le tralala.À voir tout de même à l'usage. De mon côté, j'ai un usage très "minimaliste" des interfaces de consoles, avec un gros coup de coeur pour celui de la Switch qui ne propose que ce qui est important à mes yeux. Mais oui, je peux rêver pour avoir une interface totalement paramètrable.Partage de Party : possibilité de partager des liens vers le chat vocal d’une Party, directement dans des applications de messagerie et de réseaux sociaux. Evidemment, cela fonctionnera même avec des personnes qui ne sont pas dans votre liste d’amis sur le PlayStation Network. Autant dire que c'est clairement orienté pour les streamers et autresinfluenceurs. Pour les gens comme moi, c'est clairement une option totalement sans importance. D'ailleurs, si j'avais moyen de désactiver tout ça, ce serait fait dans la seconde. Peut-être même que c'est possible.Profils audio 3D : sur le papier, je trouve que c'est limite la plus importante des fonctionnalités de cette mise à jour. Ici, il est donc question de gérer des profils sonnore pour les personnes utilisant un casque ou des écouteurs. Sony l'a compris, tout le monde est différents physiquement : taille, densité et forme de tête, d'oreilles et de canaux auditifs. La PS5 proposera donc de gérer cela logiciellement.videmment, si vous utilisez un système son externe (enceintes), cette option est inutile. Notons aussi que cette option ne fonctionne pas lorsque vous jouez à des jeux PS5 en streaming ou en lecture à distance. Et en attendant, je ne peux toujours pas connecter mes AirPod Pro sur ma console.Lecture à distance : rien de bien fou, mais il est possible de gérer l'accès de la lecture à distance par profil. L'idée étant de mieux contrôler les accès lorsque quelqu'un se connecte avec son compte sur votre console. Limite, je me demande pourquoi ce n'était pas directement intégré dès le début.Charge adaptative de la manette : là aussi, je me demande vraiment pourquoi ce n'est présent de base. Mais Sony met enfin à jour les PS5 Slim, et bientôt PS5 Pro, pour avoir l'option de charge adaptative lorsque la console est au repos.