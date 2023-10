La PlayStation 5 a fait un régime

Les rumeurs autour d’une PlayStation 5 "slim" se faisaient insistantes ces derniers mois, on savait qu’elle allait arriver d’ici peu, mais pas sous quelle forme. Finalement, elle aura exactement la même allure mais avec un format réduit, et sera disponible d’ici novembre aux États-Unis d’Amérique, et même plus précisément à la date du 10 novembre prochain au Japon. Pour le reste du monde, elle arrivera les mois qui suivront. Au niveau performances, il n’y aura aucun changement.Les modèles seront 30 pourcents plus petits en volumes pour un poids inférieur de 18 pourcents pour la PlayStation 5 standard et de 24 pourcents pour la PlayStation Digital. D’ailleurs pour cette dernière, il y aura même la possibilité d’acquérir d’un lecteur de disque Blu-ray 4K Ultra HD externe pour environ 120 euros semblerait-il, insérable via un panneau amovible. Les deux auront 1 To de stockage, et les prix seront les mêmes que pour les versions "fat".