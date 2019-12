CD Projekt a profité des Game Awards pour parler de la musique de Cyberpunk 2077. Le jeu comportera la zik d'une pléthore d'artistes célèbres comme Run The Jewels, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy et Tina Guo.Je vais être franc, je ne connais que la dernière pour l'avoir vue plusieurs fois en concert. Cette violoncelliste de talent est devenue célèbre en interprétant le thème de Wonder Woman et en accompagnant Hans Zimmer dans ses tournées. Si ceci ne vous donne pas des frissons , vous êtes mort à l'intérieur. Oh et elle reprend aussi plein de ziks de jeux vidéo . Et de films . De quoi on parlait déjà?