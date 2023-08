La baston sans baton

Je n'ai ni le temps ni l'envie de m'investir dans un jeu de combat type Street Fighter 6 et mais j'ai des potes qui font des tournois donc je suis vaguement ce qui se passe. Ces dernières années, la mode est d'utiliser des sticks arcade dépourvues ... de stick (les anglophones parlent de leverless). A la place, on trouve 4 boutons classiques agencés un peu comme le combo QZD + barre espace pour les claviers AZERTY. Apparemment cela augmente la précision et la rapidité d'exécution des coups spéciaux aussi bien de type quart de cercle (hadokens) et charges (sonic booms). C'est ce qu'utilisent de plus en plus de pros Certains sont allés encore plus loin en remplaçant carrément les quatre boutons en questions par des vraies touches de clavier à base de Cherry MX voir en remplaçant TOUS les boutons par des touches de clavier. Et si vous vous demandez "pourquoi ne pas utiliser un clavier à ce tarif ?", il semble que les tournois aient un nombre de boutons limités par manette pour éviter la triche à base de macros. Si on m'avait dit un jour que quand je jouais à SF 2 au clavier sous DOS j'étais un précurseur... En tout cas on arrive à des machins ultra-customs qui combinent un peu le tout comme le Asindo VB1 qui coûte près 300 boules. Tant qu'à utiliser un pseudo-clavier, pensez à programmer une combinaison de boutons qui désactive les mods (NUDITE) ...