L'Ally de l'humanité

Le prix de l'Ally s'est retrouvé dans la nature grâce à deux différentes fuites . Le modèle avec une puce Z1 Extreme et 512 Go d'espace disque coûterait $699 et inclut au passage trois mois de Game Pass Ultimate. A seulement $50 de plus que la Steam Deck 512 Go, c'est super compétitif. On attend maintenant de connaître le prix et les specs de la version la moins chère qui devrait embarquer une puce Z1 non-Extreme. On espère aussi que la couche logicielle d'Asus, Armory Crate, sera moins une usine à gaz que la version livrée avec les PCs de bureau et les PCs portables.