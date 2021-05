Kentaro Miura nous a quittés

Dans la nuit d'hier, nous avons appris par le biais de Twitter que Kentaro Miura était décédé à l'âge de 54 ans d'une dissection aortique. Après avoir fait ses débuts comme assistant de George Morikawa, l'auteur de Hajime No Ippo, il est parti de son côté et a commencé une petite série pas très connue, Berserk, à partir de 1989. Il nous y raconte les aventures de Guts, un chevalier solitaire armé de noir, à travers un univers médiéval rempli de monstres et d'humains peu recommandables.Même s'il a travaillé sur d'autres projets, comme le tout récent Gigantomachia, c'est avec Berserk que Miura a marqué de sa patte l'univers du seinen (manga pour grandes personnes). Chef d'œuvre de dark fantasy en 40 tomes aujourd'hui inachevé, Berserk aura inspiré de nombreux jeux, comme Dark Souls , dont l'ambiance rappelle sans arrêt les paysages sombres et désolés que traverse Guts, ou encore Dragon's Dogma En plus d'avoir inspiré de nombreuses autres œuvres, Berserk a aussi eu droit à ses propres adaptations vidéoludiques, la plus récente étant Berserk and the Band Of the Hawk , un musou sorti en 2017 développé par Koei Tecmo . Nous avions aussi eu droit à Sword of the Berserk: Guts' Rage, un jeu d'action sorti en 2000 sur Dreamcast en Europe, et Berserk: Millennium Falcon Hen Seima Senki no Shō qui lui est sorti uniquement au Japon en 2004 sur Playstation 2.Du côté animation, Berserk est une licence presque aussi maudite que son héros, avec une première adaptation en 1997 retraçant l'arc narratif de l'âge d'or par le studio OLM, mais avec de nombreux changements par rapport au matériau de base. C'est pourquoi en 2012, le studio 4°C reprend ce pan de l'histoire de Berserk et décide de le réadapter, mais cette fois sous la forme de trois films d'animation, qui sont souvent considérés comme la meilleure adaptation de la série. Enfin en 2016, nous avons eu droit à l'adaptation de la suite du manga en série d'animation, mais nous n'en parlerons pas plus que ça puisque l'anime est honteux (si vous ne me croyez pas, regardez sur Youtube).Berserk est une série prodigieuse de dark fantasy, au dessin d'une beauté souvent inégalée, et dont les personnages emblématiques nous poussent à continuer la lecture. Lui-même adepte du Factortime, Miura n'a pas eu le temps de finir sa saga mais, hasard cosmique ou coïncidence malheureuse, le dernier chapitre sorti pourrait être considéré comme une fin possible.L'univers de la bande dessinée japonaise a perdu un immense artiste, laissant derrière lui un triste vide et un monument du manga qui restera encore pour longtemps une référence.