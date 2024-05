Jeux N64 sur PC : les vannes sont ouvertes

Il y a deux manières de jouer aux jeux N64 sur PC : les émulateurs et les portages. Les émulateurs N64 ont beau être très avancés, ils ne sont pas parfaits, ils sont limités par les capacités de la console d'origine et c'est du temps CPU perdu comparé à du code natif. Les portages permettent d'ajouter tout plein de choses comme le support des écrans larges et des framerates plus élevés mais nécessitent de décompiler le code source d'un jeu. Le problème est que cela prend un temps fou. Seuls quelques jeux comme Super Mario 64 et Ocarina Of Time ont été décompilés jusqu'à présent.Et si on pouvait créer des portages de manière beaucoup plus rapide ? C'est le défi que s'est lancé Mr Wiseguy et le résultat s'appelle N64: Recompiled . Comme son nom l'indique, c'est un outil qui va lire le code compilé au sein d'une ROM N64 pour le décompiler en C qui peut ensuite être compilé en natif. Et avec cela, il a créé Zelda 64: Recompiled qui est un portage PC de Majora's Mask qui inclut le support des écrans larges et des framerates plus élevés mais aussi des temps de réponse plus faibles pour les boutons, de la visée au gyroscope, des sauvegardes automatiques, des temps de chargement instantanés... C'est fondé sur la lib RT64 donc à terme il y aura même du ray tracing. C'est super simple à utiliser : téléchargez l'appli sur GitHub , lancez l'exe, choisissez la ROM d'origine et c'est parti. Oui, il y a même une version Linux qui tourne en natif sur le Steam Deck donc sans utiliser Proton. Le tout avec des beaux menus tout plein d'options.Comme vous l'avez compris, le même outil devrait aussi permettre de créer vite et facilement des portages d'à peu près n'importe quel jeu N64 et maintenant qu'il est dans la nature, ils devraient vite tomber. On dit un grand merci à tous les gens talentueux qui bossent pendant leur temps libre à assurer la préservation des jeux pour toujours.