Industries of Titan arrive en fin de chaîne

Annoncé en 2017 Industries of Titan va enfin quitter son long accès anticipé et passer en version 1.0 ce 31 janvier. Le city builder de Brace Yourself Games , aux bâtiments et vaisseaux entièrement réalisés en voxels assemblés avec amour par les vieilles mains burinées de notre lecteur Sir_Carma, a évidemment beaucoup évolué au fil des années, même s'il garde toujours sa réputation d'un truc très touffu, bien loin d'un city builder plus relax comme peut l'être un Cities Skyline