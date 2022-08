Vous espériez profiter des longues soirées d'hiver pour découvrir Hogwarts Legacy , le jeu Harry Potter sans Harry Potter qui avait eu droit à un long State of Play en mars ? Raté, lui aussi sortira finalement en 2023, le 10 février précisément (avant qu'il ne soit à nouveau repoussé, évidemment). Ceci ne concerne que les versions PC, Xbox et Playstation, la version Switch arrivera elle de toute évidence encore plus tard.