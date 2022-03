State of Play : Hogwarts Legacy en résumé

Honnêtement, même en n’étant pas un fan d’Harry Potter, il faut bien reconnaître que ce Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard a de quoi intriguer depuis sa présentation en septembre 2020. Mais depuis, c’est le calme plat. En même temps, Avalanche Software a une pression folle. Même si le studio est habitué à travailler sur de grosses licences du temps de leur liaison avec The Walt Disney Company, en étant derrière les jeux Disney Infinity par exemple, il ne faut clairement pas se râter. D’ailleurs, je préfère rappeler qu’il ne faut pas les confondre avec Avalanche Studios , auteurs de la série Just Cause.Bref, depuis 2017, le studio roule pour Warner Bros. Interactive Entertainment et en a terminé avec les jeux Disney. Place à la licence Harry Potter et même si J.K Rowling a montré son vrai visage. Alors pour fêter ça, Sony a déroulé le tapis rouge avec un State of Play , et qui sait, peut-être que les gens vont se dire qu’Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard ne sort que suret, alors qu’en fait, il a aussi droit à une sortie suretPour autant, il n’est pas question de voir des Harry Potter ou Hermione Granger dans ce jeu, puisque l’histoire se déroule bien avant leurs naissances. De fait, il n’est pas non plus question de croiser leurs camarades de classe, au mieux, il est possible de voir des professeurs avec quelques années de moins. On l’aura compris, il faudra donc passer par la case création d'avatar avant de parcourir le monde dans un énorme jeu en mode monde ouvert, tout en ayant bien fait le choix de sa maison, à savoir Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard.Et pour le coup, il y aura un maximum de choses à faire : suivre des cours de magie pour augmenter ses compétences et apprendre de nouveaux sorts, créer des potions, adopter quelques animaux fantastiques, se fabriquer son propre QG, se faire des amis, alliés, ou même ennemis, etc. Clairement, Avalanche Software s’est fait plaisir, d’autant que le monde a l’air assez énorme pour y morceler une histoire principale.Reste tout de même à voir ce que cela donnera une fois le jeu terminé. En l’état, les combats ont l’air chouettes mais sans défis, les environnements sont parfois très soignés et d’autres fois plutôt moyen, quelques animations sont un peu flinguées aussi, mais dans les grandes lignes, et en sachant que la date de sortie est annoncée pour la, Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard coche toutes les cases du RPG qui va nous prendre quelques heures…