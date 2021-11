Harmonix amer

l'un des

Depuis une vingtaine d'année, Harmonix était devenu l'expert incontesté du jeu musical, offrant au monde Guitar Hero d'abord sur PS2 puis Guitar Hero 2 sur la génération PS360 pour le compte d' Activision (à l'époque où ils sortaient autre chose que des Calofe à la chaine), avant de partir s'acoquiner avec Electronic Arts pour accoucher de Rock Band . À la fois jeu exigeant et party game ultime pour les soirées arrosées entre amis (et gouffre à pognon pour ceux qui avaient décidé de s'y mettre à fond et d'étoffer le catalogue de base du jeu en piochant dans les milliers de morceaux en DLC), Rock Band et ses suites auront régné en maitres incontestés du genre pendant quelques années, avant de retomber peu à peu dans l'oubli lorsque la mode des jeux musicaux fut passée.Entre deux épisodes de sa série phare, Harmonix aura aussi étéle meilleur ambassadeur du Kinect (mais si, souvenez-vous) avec son Dance Central . La PSP avait également eu droit à son épisode de Rock Band avec une excellente version Unplugged , qui se débarrassait évidemment des instruments en plastique et proposait un gameplay proche d'Amplitude, un des premiers jeux du studio, Enfin, plus récemment, ils ont tenté de faire un come back avec Fuser , proposant aux joueurs de s'improviser DJ devant leur console ou leur PC en créant leurs propres mix à partir des différentes pistes de plusieurs morceaux, mais la sauce n'a pas vraiment pris.Tout ça pour dire qu'Harmonix vient de se faire bouffer par Epic , et qu'ils vont maintenant travailler sur des "musical journeys" et du gameplay pour Fortnite . Il va sans dire que la mort aurait été un sort bien moins cruel pour le studio.