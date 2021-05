GTA V rereviendra en novembre

Après la PS3 et la Xbox 360 en 2013, la PS4 la Xbox One et le PC en 2014/2015, la version Third Strike de GTA V arrivera sur les PS5 et Xbox Series le 11 novembre. Depuis son annonce en ouverture de la conf Sony l'année dernière , on sait que cette version sera "mieux", mais on ne sait toujours pas en quoi. On ne prend pas de gros risques en imaginant un passage aux 60 FPS, à des graphismes un peu améliorés et à des temps de chargement raccourcis, mais on n'imagine pas non plus que Rockstar aura retapé le moteur de fond en comble. L'imprimante à lingots (parler d'imprimante à billets ne suffit pas à retranscrire la quantité de pognon qui rentre) GTA Online sera évidemment de la partie, avec quelques petits bonus financiers pour les joueurs de la version PS5.Enfin, et c'est l'instant coup de vieux de la news, Rockstar n'a pas oublié qu'on fêtera cette année les 20 ans de la révolution GTA III , et prévoit de marquer le coup d'une manière ou d'une autre : là aussi, rien de concret n'est annoncé, et on ne sait pas si cette célébration prendra la forme d'un remake/remaster ou d'une skin de Claude à débloquer dans GTA Online.