GPD Duo : le nouveau couteau suisse de GPD

Les consoles portables à base de x86 sont devenus des objets grand public produits par des grosses boites type Valve ou Asus. Du coup GPD a un peu du mal à suivre alors que c'était un des précurseurs dans le domaine. Le constructeur chinois continue de produire des bécanes inventives comportant des petits claviers comme la Win Mini ou la Win 4 mais s'est aussi diversifié des mini-PCs portables (sans manette intégrée). Leur futur produit, le GPD Duo est en précommande chez Indiegogo (comme pour leurs précédents produits) et est un PC portable assez atypique.Déjà il comporte deux écran tactiles AMOLED 13 pouces dépliables dans toutes une série de configurations allant d'écrans surposés à un mode tablette avec support d'un style. Ensuite il embarque pour les modèle les plus chers la puce AI 9 HX 370 d'AMD avec un TDP configurable allant jusqu'à 60W et épaulé par de la LPDDR5 tournant de base à 7500MT/s mais selon The Phawx elle monte à 8000. Le tout est refroidi par deux ventilos et alimenté par une batterie fort généreuse de 80Wh qui tient 14H en lisant une vidéo en 1080p. Et ce n'est pas tout.Niveau connectique, GPD continue de mettre la honte à toute la concurrence avec deux ports USB-A, un lecteur de cartes SD, une sortie HDMI 2.1, un port Ethernet 2,5Gb, un port Oculink et trois ports USB-C. Oculink est une connectique assez nouvelle et c'est globalement un port PCIe spécial permettant brancher à son PC par exemple une carte graphique externe à des vitesses bien supérieures à ce que proposent Thunderbolt 4 et USB4. Ca permet par exemple d'exploiter quasiment à fond une 4090 externe.Pour les trois ports USB-C, il y a un port USB 3.1, un port USB4 et un port ne supportant que le DisplayPort Alt Mode. Mais en entrée, pas en sortie. Et il est situé sur le deuxième écran. Il permet de se servir de ce dernier comme d'un écran classique pour un périphérique externe comme un smartphone, une Switch, un Steam Deck ou une PS5. C'est tout con mais cela fait des années que je rêve d'un PC portable qui permet d'utiliser l'écran avec n'importe quoi sans avoir à utiliser une carte d'acquisition qui ajoute de la latence et qui nécessite d'avoir le PC allumé.Le GPU intégré est un Radeon 890M et il vous permet de jouer à n'importe quoi en 1080p . Mieux encore : vous pouvez activer le Fluid Motion Frames 2 . C'est un genre de FSR 3 mais directement intégré dans les pilotes. En clair, vous pouvez booster le framerate de jeux OpenGL/Vulkan/DX11/DX12 sans que le développeur n'ait à faire quoi que ce soit et sans ajouter des masses de lag Niveau prix, c'est aussi une bonne surprise. La versions avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD est à $1650 soit à peu près que son concurrent l'Asus Duo qui est bien moins polyvalent sans compter que le GPD Duo vous permet de remplacer le SSD existant et d'en ajouter un deuxième. GPD a même créé une page en français pour expliquer le tout.