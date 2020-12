Gamekult fête ses 20 ans

Gamekult fête officiellement ses 20 ans, et si la situation actuelle empêche la rédaction de fêter ça en grande pompe, le vétéran et rédacteur en chef Puyo s’est fendu d’un petit article et d’une longue infographie commémorative pleine de stats accumulées au cours de ces longues années. Factornews est à peine moins vieux, c’est vous dire si la longévité de Gamekult est remarquable. On espère de tout cœur que son modèle économique, qui repose désormais sur les abonnements Premium, lui permettra de faire face à l'effondrement des revenus publicitaires, et ainsi de continuer à mettre des 7 pendant encore 20 ans, au moins.Mine de rien, Factornews s’est incrusté durablement dans les pages de Gamekult, avec une trentaine de Quickload enregistrés en quatre ans et demi. On ne remerciera jamais assez Gautoz d’avoir pensé à nous pour le reboot de son podcast, et Yukishiro puis Puyo d’accepter que Gamekult produise un contenu gratuit et audio là où le reste des émissions est souvent en vidéo et tout le temps en Premium. On espère que l’aventure durera encore longtemps, même si 2020 n’arrête pas de nous savater la gueule et que c’est devenu très compliqué d’enregistrer. Disons que ça nous fera beaucoup de bières à rattraper le jour où on pourra enfin se retrouver.