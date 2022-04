Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de Avril 2022

Les jeux annoncés pour le mois d'Avril

Pour faire suite à un très bon mois de Mars , on commence doucement ce mois d'Avril avec du sport de 'ricain (MLB The Show 22 et Cricket 22), quelques jeux EA Play arrivant dans le Cloud ( Dragon Age 2 Star Wars: Squadrons ...), mais surtout Life Is Strange: True Colors dernier volet de la série. Gageons que le mois s'anime un peu plus dans les semaines à venir, sinon j'irai leur sonner les cloches. Le détail complet se trouve ci-dessous, comme d'hab'.14/04 :- EA Play12/04 :07/04 :Disponible :- Optimisé SERIES X/SDisponible :- Optimisé SERIES X/S14/04 :- EA Play12/04 :12/04 :07/04 :14/04 :- EA Play12/04 :07/04 :- EA Play07/04 :- EA Play07/04 :- EA Play07/04 :Disponible :Disponible :(à venir)Disponible :Disponible :Disponible :EventsJusqu'au 11/04 :Disponible :Disponible :18/04 :15/04 :15/04 :15/04 :18/04 :15/04 :15/04 :15/04 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 455 jeux console, 415 jeux PC et 353 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :05/05 :17/05 :