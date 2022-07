Free-to-skate.

Pendant longtemps, EA a été présenté comme le grand Satan du jeu vidéo, la boite la plus détestée par les joueurs, mais depuis quelques années on avait l'impression qu'ils essayaient de se racheter une conduite. Ainsi, tout le monde avait salué le Star Wars Jedi: Fallen Order , un jeu purement solo, sans micro-transaction, sans composante en ligne, sans battle pass et événements saisonniers. Vous vous êtes peut-être même laissés attendrir par leur communication étonnemment décontractée autour du remake de Dead Space , où les développeurs nous présentent en toute transparence leur processus créatif et n'hésitent pas à montrer des images d'un jeu encore très loin d'être fini. Et puis vous vous étiez aussi sûrement enthousiasmés à l'annonce d'un quatrième épisode de la série Skate, pourtant en jachère depuis plus d'une dizaine d'années. C'est la que la douche froide arrive.En effet les développeurs de Full Circle , derrière leur communication à la cool à base de " ouais, on bosse sur un nouvel épisode, tenez, regardez notre nouveau trailer avec des décors tout en grey boxes et des animations toutes pétées, trop marrant non ? " ont en réalité des idées bien sombres sur ce que sera leur skate. comme ils nous l'expliquent dans une nouvelle vidéo. Celle-ci dure presque vingt minutes, mais on peut la résumer ainsi : game-as-a-service free-to-play. Bien sûr les développeurs se veulent rassurants, nous affirment droit dans les yeux que le jeu ne sera pas un pay-to-win, qu'il y aura du crossplay (PC, PlayStation, Xbox... et à terme mobiles) pour que tous les membres de la grande famille des rouli-planchistes puissent se retrouver, que le contenu payant sera purement cosmétique, mais on a entendu ça bien trop souvent pour ne pas déjà craindre le pire.Peut-être qu'ils veulent appliquer à la lettre le précepte de leur ancien patron , et que c'est pour ça qu'ils s'enthousiasment à l'idée d'un jeu service en monde ouvert sans cesse mis à jour et jamais vraiment fini, mais en tant que vieux cons, on aurait quand même préféré un jeu complet à acheter en une seule fois, avec tout son contenu de base, pas de connexion permanente et surtout pas d'autres joueurs partout pour venir fouter le bordel dans notre partie avec leurs épreuves sur des skateparks en forme de teubs. La seule lueur d'espoir qui nous reste c'est que le jeu est encore au tout début de son développement et que si le retour de flamme est assez important, peut-être que le studio changera sa stratégie et nous sortira un jeu au modèle économique un peu plus traditionnel - mais on n'y croit pas une seconde, surtout avec EA derrière qui doit se dire que ça ne coûtera pas trop cher à produire et que sur un malentendu ça pourra faire rentrer du pognon facilement. Au pire, on se consolera avec Skate Story