Flashback 2 se présente en bande-annonce cryptique

Si vous vous attendez à avoir des réponses en visionnant la bande-annonce concernant l’histoire de Flashback 2 , vous repartirez en fait avec encore plus de questions. De toute façon, plus la campagne marketing avance, et plus on comprend que le prochain jeu développé par l’équipe de Paul Cuisset est en fait un remake non officiel du premier opus, usant de problématiques temporelles pour justifier le tout. Ainsi, exit l’encombrante suite de 1995 Fade to Black et on reprend la licence pour la remettre une nouvelle fois au goût du jour, tout en ayant cette crainte qu’elle y perde encore un peu plus ce qui faisait justement le charme de Flashback. On verra bien manette en main.De toute façon, il ne nous reste plus longtemps à attendre pour savoir ce que le titre de Microids a dans le ventre. Il est attendu dans un peu plus d’un mois, c’est-à-dire le 16 novembre, sur Steam, GOG, Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.