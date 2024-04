Factorio à la vapeur

Après avoir passé presque deux ans en évaluation précoce, Sweet Transit est sorti en 1.0 sur Steam et c'est l'occasion parfaite pour parler du jeu d'Ernestas Norvaišas. Le nom ne vous dit rien mais le bonhomme a bossé en tant qu'artiste sur Factorio. Publié par Team17, Sweet Transit est largement inspiré de Transport Tycoon mais ne vous permet de gérer "que" des lignes de train depuis l'ère des trains à la vapeur jusqu'au diésel. Les trains électriques devraient arriver cet été.Mais en déplaçant des marchandises, Sweet Transit vous permet aussi de créer des chaines de production histoire d'ajouter un petit côté Anno à une formule bien connue. Le tout est à moins de 20 euros jusqu'au 6 mai et se modde via le Steam Workshop . Vous pouvez même y jouer sur Steam Deck.