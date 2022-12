Et pour quelques consoles portables de plus

Un des points forts du Steam Deck est son GPU intégré à base de RDNA 2 au sein d'Aerith, la puce co-développée par Valve et AMD. Mais tous les constructeurs peuvent désormais avoir accès à un puce équivalente, l'AMD 6800U.Cette dernière contient 8 coeurs Zen 3 et 12 coeurs RDNA 2 et sera au coeur de trois nouvelles consoles portables. Elles ne peuvent pas rivaliser avec le Steam Deck niveau prix mais elles disposent chacune de leurs petites particularités.On commence avec un vétéran du secteur, GPD, qui lance sur Indiegogo la GDP Win 4 à $799. Pour ce prix vous aurez 16 Go de LPDDR5, un SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go, un écran 6" en 1920x1080 et une batterie de 45 Wh (40 pour le Steam Deck). Le design reprend celui du GPD Win 3 à savoir qu'on peut faire glisser l'écran vers le haut pour dévoiler un petit clavier QWERTY. Un dock optionnel est vendu à part mais USB-C oblige, n'importe quel dock devrait faire l'affaire. La Win 4 est conçu pour Windows 11 (on peut aussi installer SteamOS) et un petit utilitaire permet d'ajuster le TDP entre 5 et 28 W. L'écran peut aussi fonctionner en mode 720p et on peut choisir entre 40 et 60 Hz. Dans l'ensemble le Win 4 n'a rien d'extraordinaire mais bénéficie de longues années d'expérience de GPD dans le domaine donc devrait proposer une expérience solide. La GPD Win 4 est aussi nettement plus compacte que le Steam Deck et légèrement plus légère.On continue avec la ONEXPLAYER 2 qui tente d'être un genre de couteau suisse numérique. Elle se lance aussi via Indiegogo et le modèle de base avec 16 Go de LPDDR5 et 512 Go de SSD (NVMe PCIe 3.0) est vendu $899. Pour ce prix vous aurez aussi un écran 8,4" affichant du 2560x1600, une batterie de 65,5 Wh et des sticks à effet Hall. Vous l'aurez compris : la ONEXPLAYER 2 est absolument massive. Elle pèse près de 200g de plus que le Steam Deck et est encore plus grosse. Comme la Switch. on peut détacher les manettes et utiliser un dock pour l'utiliser sur la TV ou un trépied pour y jouer dans le train. Mais on peut aussi y connecter un mini-clavier façon Surface Pro et même s'en servir comme tablette et utiliser un stylet avec capteur de pression. Là encore, elle est pensée pour Windows 11 mais on imagine que SteamOS doit aussi tourner dessus.On termine avec l'AYANEO Geek. Le modèle de base vendu $849 sur Indiegogo comporte 16 Go de LPDDR5, 512 Go de SSD (PCIe 3.0), un écran sans bordure de 7" affichant du 1280x800, des sticks à effet Hall et une batterie de 50,25 Wh. Cette dernière va vite se vider vu que le TDP oscille entre 15 et 35 W. Mis à part cela, l'AYANEO Geek n'a rien de spécial et ne justifie clairement pas l'appellation "Completely Different AMD 6800U Handheld" de l'Indiegogo. La Geek peut faire tourner Windows 11 tout comme l'AYANEO OS, l'OS maison à base de Linux. A noter que toutes ces bécanes disposent d'un port USB4 permettant de connecter au besoin un GPU externe.