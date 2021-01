Epic Games : les jeudis gratuits, colonisons les galaxies

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine, on parle (encore) d'espace. Star Wars Battlefront 2 quitte le store cette semaine. Pour rappel le jeu sorti en 2017 amenait avec lui un système de lootboxes qui avait provoqué la colère des fans tant il était ridicule. Après l'abandon des microtransactions, EA fini par annuler le concept de lootbox six mois plus tard avec un joli mot d'excuse. Le jeu demeure, pour EA au moins, un exemple majeur de ce qu'il ne faut pas faire en terme de micro transactions et boîtes à swag.Et cette semaine c'est donc Galactic Civilizations III qui rejoint la longue liste de jeux offerts par l'EGS. Ce 4X sorti en 2015 vous permettra de jouer l'une des nombreuses races que comporte le jeu. On y retrouve comme dans tout bon jeu de stratégie en tour par tour plusieurs types de victoires possibles, des planètes à conquérir, des ennemis à exterminer et des technologies à rechercher. Le tout est gratuit et ce serait dommage de ne pas en profiter.