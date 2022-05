Ecoute écoute, c'est la Redout 2

Sony et Nintendo ayant abandonné les jeux de course futuristes, les indies ont décidé de prendre le relais. Sorti en 2016, le premier Redout avait fait forte impression grâce à sa bande son tonitruante et au support des casques de réalité virtuelle.Six ans plus tard, 34BigThings s'apprête à sortir une suite. Originellement prévue le 26 mai, Redout 2 sortira le 16 juin sur PC, Playstation, Xbox et Switch. Au menu : 36 nouveaux circuits, 12 nouveaux bolides une nouvelle campagne solo et plein de modes de jeu différents. Le tout sera publié par Saber Interactive, la maison-mère de 34BigThings.