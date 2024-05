EA SPORTS VRC

Le 30 avril, Codemasters , sous la houlette d’ Electronic Arts , a enfin sorti la mise à jour VR que le monde entier attendait pour EA SPORTS WRC . Le patch 1.8.0 apporte donc un mode Réalité Virtuelle en bêta uniquement sur PC.J'ai bien aimé EA SPORT WRC sorti en octobre 2023. Malheureusement pour lui et pour moi, il ne disposait pas de mode réalité virtuelle, or je n'accepte d'approfondir une simu seulement si j'ai un casque enfoncé sur le visage et des écrans à 3cm de mes pupilles. Pourquoi donc? Parce que cela m'évite d'avoir à investir dans 3 écrans, dans le merdier pour les faire tenir et de perdre l'être aimé qui déjà ne fait que tolérer mon passe-temps de droite. Évidemment aussi parce que c'est trop cool.Le mode s’active tout seul au lancement du jeu s’il détecte un des nombreux casques compatibles. De nombreuses options dédiées sont disponibles malgré l’absence du Super Sampling obligeant à devoir changer la résolution du casque dans ses options à lui en dehors du jeu. J’ai aussi eu quelques bugs: si j’ai l’outrecuidance de sortir de la zone de jeu définie par mon Meta Quest 2 , WRC considère que la touche “bas” est toujours activée, rendant impossible la navigation dans les menus. Le bazar n’est encore qu’en bêta, en espérant que ces soucis soient réglés dans le futur et que l’optimisation soit améliorée.Les développeurs ont publié un copieux article avec pas mal d’infos. Pour le reste, mon pc muni d’un AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 3.70 GHz, d’une RTX 3070 et de 16Go de RAM ne galère pas trop à afficher 90 images par secondes avec les options graphiques aux minimum. Les sensations sont décuplées et j’ai d’un coup envie d’y retourner malgré un petit manque de clarté. C’est pas incroyable mais en tout cas bien mieux que les modes VR catastrophiques de jeux récents comme Assetto Corsa Competizione ou les derniers F1.